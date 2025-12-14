Gafsa : lancement de la première campagne nationale de dépistage des maladies de la thyroïde

La ville de Gafsa a accueilli ce dimanche la première campagne nationale dédiée au dépistage et à la sensibilisation autour des maladies de la thyroïde, organisée sous le slogan « Thyro Mobile ». Portée par l’Association tunisienne d’endocrinologie, de diabétologie et des maladies métaboliques, en collaboration avec la Direction régionale de la santé et les laboratoires Merck, cette initiative a permis d’offrir des examens cliniques et biologiques rapides aux habitants de la région. Selon la présidente de l’association, Nabila Majdoub Rakiq, l’objectif est de rapprocher les services de santé des citoyens et de renforcer l’équité sanitaire dans les zones intérieures. Elle a rappelé que les troubles de la thyroïde sont largement répandus en Tunisie, touchant principalement les adultes et les femmes, et qu’ils se manifestent notamment par l’hypothyroïdie — liée à un déficit hormonal — ou l’hyperthyroïdie, causée par une production excessive d’hormones.