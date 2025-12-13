Tunisie : l’opposition manifeste contre la criminalisation de l’action civile

Une manifestation a eu lieu ce samedi après-midi, organisée par des partis politiques de l’opposition, tels que le Parti des travailleurs, le Parti Al Jomhouri et Ettakattol, ainsi que la Ligue tunisienne des droits de l’homme.

La marche a démarré du siège du Syndicat national des journalistes tunisiens en direction de la place de l’Indépendance.

Les organisateurs ont indiqué dans leurs déclarations que cette marche vient exprimer « le refus de la criminalisation de l’action civile, l’atteinte à la vie politique et la violation des droits et des libertés ».

Les participants à la manifestation ont brandi des slogans dénonçant les « arrestations politiques » à l’encontre des activistes civiles, réclamant la liberté de l’action civile et politique et de mettre fin au « harcèlement subi par les partis de l’opposition ».

Ils ont surtout réclamé la libération de la présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi, l’avocat Ayachi Hammami, l’ancien magistrat, Ahmed Souab, l’homme politique Ahmed Chebbi et des détenus dans l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’Etat ».

Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a dénoncé, dans une déclaration médiatique, la situation politique dans le pays qui « ne cesse d’étendre le champ des restrictions contre la liberté de la presse et l’action politique et civile ».