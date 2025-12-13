Tunis : un jeune emprisonné pour avoir renversé son oncle avec sa voiture

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement en détention d’un jeune homme accusé d’avoir causé la mort de son oncle en le percutant avec sa voiture à la suite d’un différend familial.

Selon les premières investigations diligentées par la police judiciaire de Tunis-Ville, la victime, un homme d’une cinquantaine d’années, aurait succombé à ses blessures après avoir été transportée à l’hôpital. L’enquête a révélé qu’un conflit d’ordre financier aurait éclaté entre les deux hommes, poussant le neveu, âgé d’une trentaine d’années, à quitter les lieux en voiture et à renverser son oncle.

Le suspect, qui avait pris la fuite, a finalement été arrêté par les services de police avant d’être présenté à la justice. L’affaire se poursuit sous la supervision du ministère public.