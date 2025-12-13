SOS Villages d’Enfants Tunisie collecte plus de 2,6 millions de dinars

L’association SOS Villages d’Enfants Tunisie a annoncé la clôture de la campagne de collecte de dons au profit des Villages d’Enfants SOS Palestine par la mobilisation de deux millions six cent douze mille dinars.

Autorisée par la Présidence du gouvernement et organisée sous le slogan « Sauvez les enfants de Palestine », la campagne s’est poursuivie pendant trois mois (du 10 septembre au 9 décembre 2025), selon un communiqué publié par l’association sur sa page Facebook.

Le communiqué précise que les dons ont été collectés grâce à l’élan de solidarité de 4 827 donateurs tunisiens et de 37 pays à travers le monde, particuliers et institutions confondus.

SOS villages d’enfants Tunisie a indiqué que l’association palestinienne a exprimé, dès l’annonce officielle de la fin de la campagne, sa gratitude et sa reconnaissance envers l’association et envers tous les Tunisiens ayant contribué à la campagne.

Selon le communiqué, la collecte des dons a été effectuée par le biais de virements bancaires et de paiements électroniques par carte bancaire sur le site de l’association www.sosve.tn outre les transferts financiers vers un compte postal dédié à cette campagne.

“L’intégralité du montant sera transférée à l’Association SOS Villages d’Enfants Palestine via la Fédération internationale SOS Villages d’Enfants, conformément à un protocole strict, fondé sur la transparence et des procédures sécurisées”, précise le communiqué.

D’après la même source, ces aides contribueront à atténuer les souffrances du peuple palestinien frère notamment en cette période hivernale.

SOS Villages d’enfants Tunisie salue l’engagement de tous les donateurs qui ont accordé leur confiance à cette action de solidarité et remercie les autorités tunisiennes pour leur soutien et les médias pour leur accompagnement et leur contribution à la diffusion du message de la campagne.

Elle réaffirme, en outre, son engagement constant en faveur de la protection et de la prise en charge des enfants sans soutien, où qu’ils soient, et au service des causes humanitaires justes.