FC Barcelone – Osasuna : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le FC Barcelone accueille Osasuna ce samedi 13 décembre 2025 à 18h30 au Camp Nou, pour le compte de la 16ᵉ journée de Liga. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 3.

Leader du championnat avec 40 points, le Barça aborde ce duel en favori, porté par une dynamique solide : quatre victoires sur ses cinq derniers matchs, 15 buts marqués mais une défense encore perfectible (8 buts encaissés).

Lors des cinq dernières confrontations, Barcelone s’est imposé à quatre reprises, Osasuna n’ayant remporté qu’un seul match. Un historique qui renforce encore le statut de favori des Blaugranas.

Infos pratiques

Date : Samedi 13 décembre 2025

Heure : 18h30

Stade : Camp Nou

Chaîne : beIN Sports 3