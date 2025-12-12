Tunisie : Abir Moussi condamnée à 12 ans de prison dans l’affaire du « Bureau d’ordre »

La présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi, a été condamnée ce vendredi 12 décembre 2025 à douze ans de prison par la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis, à l’issue des délibérations.

Ce verdict intervient dans le cadre de l’affaire dite du « Bureau d’ordre », dans laquelle elle est poursuivie pour délit de complot visant à changer la forme de l’État, conformément aux dispositions de l’article 72 du Code pénal. Selon une source judiciaire citée par Diwan, cette affaire revêt une dimension particulièrement sensible, compte tenu de la gravité des charges retenues.

Cette condamnation marque une nouvelle étape majeure dans le feuilleton judiciaire entourant la figure politique controversée.