Chiens errants en Tunisie : “l’abattage n’est pas une option sauf pour protéger les citoyens”

Le doyen des vétérinaires, Ahmed Rajeb, a affirmé vendredi que la prolifération des chiens errants est directement liée au manque d’hygiène publique, notamment à l’accumulation des déchets et à la présence de moustiques et d’insectes. Il a précisé qu’il est opposé aux opérations d’abattage, tout en reconnaissant qu’aucune autre solution n’existe lorsque les animaux deviennent agressifs et constituent un danger.

Intervenant sur les ondes d’une radio, il a rappelé que la propreté de l’environnement relève d’une responsabilité collective, et que l’État doit garantir la sécurité des citoyens. Il a également signalé que de nombreux enfants hésitent désormais à se rendre à l’école, par crainte d’être confrontés à des meutes de chiens errants.

Ahmed Rajeb a enfin invité les associations de protection animale à proposer des alternatives viables à l’abattage lorsqu’il s’agit de chiens représentant un risque réel pour la population.