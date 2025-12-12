Arnaques en ligne en Afrique : une menace en pleine expansion

La digitalisation rapide de l’Afrique, portée par l’essor du smartphone et des services financiers mobiles, ouvre des perspectives économiques majeures. Mais cette transition accélérée s’accompagne d’une multiplication des arnaques en ligne. Les escrocs exploitent désormais les canaux du quotidien : WhatsApp, Facebook, SMS, appels téléphoniques, sites d’e-commerce informels et plateformes de mobile money. Le phénomène est massif, transfrontalier et en constante mutation.

Mobile money : l’ingénierie sociale comme arme principale

Selon l’Alliance for Financial Inclusion (AFI), plus de 50 % des institutions financières africaines ont constaté une hausse des tentatives de fraude liées au mobile money depuis 2022. À l’échelle mondiale, le Global Anti-Scam Alliance chiffre les pertes dues aux arnaques numériques à 1,02 trillion de dollars pour l’année 2023.

Au Nigeria, une étude d’Innovations for Poverty Action (2023) révèle qu’un utilisateur de services financiers numériques sur quatre a été ciblé par une tentative d’escroquerie.

Ces chiffres illustrent une réalité incontestable : l’ingénierie sociale est devenue la principale arme des cyber-escrocs, et le mobile leur terrain de chasse privilégié. Dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, les fraudeurs se font passer pour des agents d’opérateur mobile. Prétextant une erreur de transaction, ils demandent un code censé annuler l’opération. En réalité, ce code valide un transfert sortant au profit de l’escroc.

Règle d’or : ne jamais partager de code ou de PIN, même avec un prétendu représentant.

En cas de doute, interrompre la communication et rappeler le service client officiel.

Relations numériques : la montée des arnaques sentimentales

Les escroqueries sentimentales prennent de l’ampleur, notamment sur Facebook, TikTok et Instagram. Un profil séduisant se présente, échange régulièrement, instaure la confiance puis sollicite de l’argent pour un motif urgent : maladie, accident, formalités de voyage.

Prudence : ne jamais transférer d’argent à une personne jamais rencontrée. Une simple recherche d’image inversée ou la vérification du profil sur plusieurs plateformes peut suffire à démasquer le faux.

Commerce et livraisons : les faux services prolifèrent

Les messages WhatsApp annonçant un « colis en attente » se sont multipliés. Le scénario est bien rodé : un lien invite à payer des frais via mobile money, puis le contact disparaît.

À retenir :

Ne jamais payer de frais à un numéro personnel.

Vérifier systématiquement les demandes sur le site officiel du transporteur.

Se méfier des messages venant d’entreprises locales inconnues.

Emplois et bourses : les fausses offres se multiplient

De faux recrutements et programmes de bourses imitent les visuels d’organisations internationales. Les victimes, souvent jeunes diplômés, se voient réclamer des frais de dossier ou d’ouverture de compte.

Conseil : aucune institution sérieuse ne demande de frais pour un recrutement ou une bourse. Toujours vérifier l’annonce sur le site officiel.

Fraudes bancaires : le danger des liens piégés

Les messages signalant un blocage de compte ou une mise à jour de sécurité redirigent souvent vers de faux sites bancaires conçus pour voler vos identifiants.

Le réflexe sécurité ?

Ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS ou messagerie.

Ouvrir directement l’application officielle de sa banque.

Activer la double authentification.

Vers une culture numérique de vigilance

La fraude prospère sur la précipitation et la confiance excessive. Les opérateurs et banques renforcent leurs dispositifs, mais la première ligne de défense reste l’utilisateur.

En cas de doute :

Couper la communication

Contacter l’institution via un canal officiel

Conserver les preuves

Prévenir sa banque ou son opérateur

Pour que l’Afrique tire pleinement parti de son virage numérique, la vigilance doit devenir un réflexe collectif. La sécurité ne dépend pas seulement des infrastructures, mais aussi de la formation, de l’information et du partage des bons réflexes au sein des familles et des communautés. Benoit Grunemwald, spécialiste en cybersécurité chez ESET, souligne que « la technologie ne peut à elle seule stopper les arnaques ; c’est la prudence et l’éducation des utilisateurs qui offrent, combinées à la technologie, la meilleure protection. »