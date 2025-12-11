Tunisie : Versement de la première tranche des allocations familiales

Le ministère des affaires sociales a annoncé le versement, à partir d’aujourd’hui 11 décembre 2025, de la première tranche des allocations familiales pour les enfants âgés entre 6 et 18 ans au titre du premier semestre de l’année 2025.

Elle a indiqué dans son communiqué, que cette allocation est versée en application de la décision du président de la république et conformément aux dispositions du décret numéro 426 de l’année 2025 en date du 2 octobre 2025, relatif à l’octroi d’une allocation familiale pour les enfants âgés entre 6 et 18 ans.