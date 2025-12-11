Tunisie : Prévisions météo pour jeudi 11 décembre 2025

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce jeudi 11 décembre 2025 un temps marqué, au lever du jour, par des bancs de brouillard locaux.

Par la suite, des passages nuageux couvriront la plupart des régions, devenant parfois assez denses sur les côtes de l’Est, où quelques pluies éparses restent possibles.

Le vent soufflera de secteur est, relativement fort près des côtes nord, et faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée au nord et peu agitée sur le reste du littoral.

Les températures enregistreront une légère baisse, avec des maximales comprises entre 13 et 18°C dans la plupart des régions.