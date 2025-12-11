Terrorisme : Bilal Chouachi condamné à 55 ans de prison

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a condamné avant-hier Bilal Chouachi, cadre des organisations terroristes interdites « Ansar al-Charia » et « Daesh », à 55 ans de prison, pour son départ en Syrie et sa participation aux combats au sein de ces groupes, selon le dossier de l’affaire et les enquêtes rapportées par la radio Mosaique.

Chouachi est poursuivi pour « appartenance à une organisation terroriste en dehors du territoire national, avoir reçu des entraînements à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour commettre des actes terroristes contre un autre État, et utilisation du territoire tunisien pour recruter des personnes liées à des crimes terroristes ».

Le ministère de l’Intérieur avait classé Bilal Chouachi, surnommé « Abu Yahya Zakaria » et ancien porte-parole de ce qui est appelé le « salafisme djihadiste en Tunisie », sur la liste des terroristes en 2019. Il avait rejoint d’abord « Jabhat al-Nosra » puis l’organisation terroriste « Daesh » en Syrie. La Commission nationale de lutte contre le terrorisme avait également gelé ses avoirs et ressources économiques.

Chouachi était apparu dans une vidéo après l’attentat suicide visant le bus de la sécurité présidentielle à Tunis le 24 novembre 2016, menaçant les Tunisiens de nouvelles attaques. Les enquêtes ont révélé qu’il était le porte-parole officiel de l’organisation terroriste « Daesh ».