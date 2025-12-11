Patrimoine immatériel : les 10 trésors tunisiens reconnus par l’UNESCO

La Tunisie compte désormais dix trésors inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, un ensemble de traditions, de savoir-faire et de pratiques qui reflètent la richesse et la diversité de son héritage.

Le plus récent ajout concerne le kohl arabe, intégré en 2025 dans un dossier commun avec plusieurs pays arabes. Utilisé à la fois comme cosmétique et comme protection naturelle contre les éléments, le kohl occupe une place centrale dans les rituels, le quotidien et les pratiques de beauté, particulièrement transmis de génération en génération par les femmes. Parmi les autres éléments tunisiens reconnus figurent le henné, la harissa, la poterie de Sejnane, la pêche charfiya de Kerkennah ou encore les arts du spectacle des Twāyef de Ghbonten.

Cette reconnaissance internationale, fruit d’efforts continus pour préserver la mémoire collective, s’apprête à s’enrichir d’une nouvelle candidature : celle de la Jebba tunisienne, symbole identitaire fort. À travers ces inscriptions, l’UNESCO confirme son rôle essentiel dans la valorisation du patrimoine mondial et dans la transmission des cultures aux générations futures.