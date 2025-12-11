Crise financière des pharmacies : appel au gouvernement pour régler les dettes de la CNAM

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a appelé le gouvernement à intervenir en urgence pour régler les sommes dues aux pharmaciens par la Caisse nationale d’assurance maladie, mettant en garde contre les répercussions de la suspension du système du « tiers payant » sur les patients et sur l’ensemble de la chaîne du médicament. Cette suspension, souligne le Conseil, est la conséquence directe de plusieurs mois de retard dans les paiements, une situation qui a provoqué une crise financière étouffante pour les officines. Les pharmaciens réaffirment toutefois leur volonté de participer à la recherche de solutions durables garantissant à la fois l’intérêt du patient et la stabilité du secteur. Il est à noter que, de manière exceptionnelle, la Caisse a autorisé les assurés à se faire rembourser leurs dépenses en médicaments à partir du 8 décembre.