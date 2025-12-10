Tunisie : Prévisions météo pour mercredi 10 décembre 2025

Les conditions météorologiques de ce mercredi 10 décembre 2025 seront marquées, dès les premières heures de la journée, par l’apparition d’un brouillard local qui pourrait réduire la visibilité sur certaines régions. Ce phénomène se dissipera progressivement pour laisser place à un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Les vents souffleront du secteur sud, généralement faibles à modérés. Un léger renforcement est toutefois attendu en fin de journée, en particulier sur les régions côtières du nord.

La mer sera peu agitée dans un premier temps, avant de devenir houleuse au large des côtes nord au fil de la journée.

Côté températures, la situation restera globalement stable. Les maximales oscilleront entre 17 et 21°C dans la plupart des régions, tandis qu’un niveau inférieur, autour de 15°C, sera enregistré dans les zones montagneuses de l’ouest.