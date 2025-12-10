Tunisie : Kais Saïed fustige les dysfonctionnements des services publics

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, 9 décembre courant, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Selon un communiqué, la réunion a été l’occasion d’évoquer nombre de dossiers, dont notamment, le déroulement de l’action gouvernementale et la marche de plusieurs services publics.

A ce titre, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’impératif de veiller à ce que l’action gouvernementale soit menée dans un esprit de cohérence et d’harmonie, dénonçant le fonctionnement défectueux de plusieurs services publics dont les responsables n’ont pas encore bien saisi que la Tunisie a déjà entamé une nouvelle phase de son histoire dans la perspective de lutter contre la corruption.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, indiqué que l’État ne cherche plus à persécuter qui que ce soit et que son objectif ultime est d’oeuvrer sans relâche à lutter contre la corruption et la dilapidation des deniers publics.

Tout en fustigeant des parties qui se font passer pour des “victimes” alors qu’elles sont à l’origine de la corruption rampante dans le pays, le président Saïed a souligné que le pays a tant besoin, aujourd’hui et pour bientôt, de plusieurs responsables en poste qui font preuve d’altruisme et d’intégrité.

Des responsables, a-t-il ajouté, qui ne cèdent plus jamais à la tentation de l’argent et qui s’opposent frontalement à toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, indiqué que le seul et unique témoignage d’approbation dont le pays a tant besoin aujourd’hui est celui qui émane du peuple tunisien lorsqu’il parviendra à gagner sa rude bataille contre l’exclusion et la pauvreté et à traquer les réseaux de corruption où qu’ils se trouvent.