Loi de finances : L’ARP transmet sa version au président de la République

Une séance plénière s’est tenue ce mercredi à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), au cours de laquelle il a été annoncé que la commission parlementaire n’a pas réussi à trouver un accord entre les deux chambres législatives.

Le président du Parlement, Brahim Bouderbala, a précisé que la loi de finances, adoptée le 4 décembre dernier, sera transmise au président de la République, conformément aux dispositions du décret n°1 de 2024.

Ce décret prévoit qu’en cas de désaccord entre l’ARP et le Conseil des régions et des districts sur l’adoption d’une version unifiée d’un texte, le président du Parlement doit envoyer au chef de l’État la version adoptée par l’Assemblée.

Brahim Bouderbala a également exprimé sa gratitude envers les députés des deux chambres pour leur collaboration au cours d’environ 50 séances conjointes.