Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le ciel sera partiellement nuageux, mardi soir, sur la plupart des régions du pays, avec apparition de brouillard, localement dense, au nord et aux zones du centre-est et du sud-est, vers la fin de la nuit, d’après un bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 9 et 6 degrés au nord-ouest et au centre-ouest du pays, et entre 10 et 14 degrés, ailleurs

Le vent soufflera du secteur sud, avec une vitesse faible à modérée. La mer sera peu agitée à agitée à la région de Serrat, et peu agitée, au niveau de reste des côtes du pays.