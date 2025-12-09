Tunisie : Najla Ben Abdallah annonce le décès de sa grand-mère

La célèbre actrice tunisienne Najla Ben Abdallah a annoncé, ce mardi, le décès de sa grand-mère, une nouvelle qui a profondément attristé ses fans et suscité de nombreuses réactions de soutien sur les réseaux sociaux.

Très touchée par cette perte, l’actrice a partagé un message empreint d’émotion, invitant chacun à prier pour le repos de l’âme de la défunte. Les admirateurs de Najla Ben Abdallah, ainsi que plusieurs personnalités du milieu artistique, ont tenu à lui présenter leurs condoléances et à lui exprimer leur solidarité en cette période douloureuse. Que Dieu accorde paix à son âme.