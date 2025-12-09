Tunisie : décès de Sofien Bouzaien, assistant de production à la Télévision nationale

La scène médiatique tunisienne est en deuil suite au décès tragique de Sofien Bouzaien, assistant de production à la Télévision nationale, survenu ce mardi 9 décembre 2025 à la suite d’un grave accident de la route sur la voie de Mrazgua.

Né en 1979, le défunt était marié et père d’un enfant. Il avait rejoint la Télévision nationale au début de l’année 2000, où il s’était distingué par son professionnalisme et son engagement.

Sa disparition laisse un grand vide parmi ses collègues ainsi qu’au sein de sa famille, profondément éprouvée par cette perte soudaine.