Tamer Hosny : son état de santé reste délicat après son opération rénale

Le chanteur Ahmed Saad a révélé de nouveaux détails sur l’état de santé de son ami Tamer Hosny, après la grave crise médicale qui l’a récemment contraint à subir une intervention chirurgicale ayant entraîné une ablation partielle du rein.

Dans des déclarations télévisées, Saad a indiqué que l’artiste demeure affaibli et passe la majorité de son temps alité, appelant le public à prier pour son rétablissement complet. Malgré cette période difficile, Tamer Hosny a été aperçu pour la première fois depuis son opération lors de la prière du vendredi au Caire, s’appuyant sur l’un de ses proches, signe visible de la fatigue qu’il endure encore.

Selon des sources médiatiques, son état s’est néanmoins amélioré au cours des derniers jours, lui permettant de regagner son domicile pour poursuivre sa convalescence entouré de sa famille et de ses fans.