Hajj 2026 : Frais, étapes et documents requis pour les candidats retenus

Le ministère des Affaires religieuses informe les candidats au pèlerinage, admis sur les listes finales et ayant reçu un SMS à cet effet, que le tarif du Hajj pour la saison 1447 H / 2026 s’élève à 20 930,000 dinars, répartis comme suit :

– 17 000,000 DT : frais d’hébergement et de services fixés par la Société nationale des services et des résidences.

– 3 930,000 DT : prix du billet d’avion fixé par la compagnie Tunisair.

Le ministère invite les personnes inscrites sur les listes finales à :

Se rendre, à partir du mercredi 10 décembre 2025, au bureau de poste le plus proche pour régler le montant total du Hajj, obtenir un reçu de paiement ainsi qu’une carte prépayée e-dinarsmart, à présenter aux guichets uniques.

Se présenter au guichet unique pour finaliser les formalités de voyage auprès du centre de la délégation régionale compétente, selon le calendrier joint au communiqué, munis des documents suivants :

– Passeport original valable jusqu’au 30 novembre 2026 au minimum et comportant au moins deux pages vierges.

– Photocopie du passeport.

– Deux photos d’identité sur fond blanc.

– Un document attestant l’enregistrement des données biométriques (empreintes) via l’application dédiée par les autorités saoudiennes (VISA BIO).

Pour plus d’informations, il est possible de contacter le numéro vert : 80101863.