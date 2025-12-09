Bill Gates soutient officiellement la Fondation Ons Jabeur : vers un partenariat stratégique

Lors de l’événement international « Goalkeepers », Bill Gates, fondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, a exprimé son soutien à la Fondation Ons Jabeur, ouvrant ainsi la porte à un partenariat stratégique prometteur.

Au cours de leur rencontre, le milliardaire américain et la championne tunisienne ont échangé sur plusieurs pistes de collaboration visant à renforcer l’éducation, la formation et l’autonomisation des jeunes, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La Fondation Ons Jabeur, engagée depuis sa création dans la promotion de l’égalité des chances, de l’éducation et du développement des jeunes talents — en particulier des filles — pourrait bénéficier de nouveaux programmes financés par la Fondation Gates, incluant la création de centres éducatifs et sportifs ainsi que l’octroi de bourses destinées aux jeunes athlètes. Une alliance porteuse d’espoir pour des générations futures mieux préparées et soutenues.