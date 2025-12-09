Australie : interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans dès aujourd’hui

L’Australie vient d’adopter l’une des législations les plus strictes au monde en matière d’accès des mineurs aux réseaux sociaux, interdisant désormais aux moins de 16 ans de créer ou de conserver un compte sur des plateformes telles qu’Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, Reddit ou encore X. Cette mesure, entrée en vigueur ce mercredi 10 décembre, répond à une inquiétude croissante face à l’exposition des jeunes aux contenus choquants, aux dérives algorithmiques et à l’addiction numérique. Une étude récente montre en effet que 96 % des 10-15 ans utilisent quotidiennement les réseaux sociaux et que la majorité d’entre eux ont déjà été confrontés à des publications dangereuses. Pour faire respecter cette interdiction, les plateformes devront mettre en place des systèmes de vérification d’âge beaucoup plus rigoureux, allant de l’analyse automatique par intelligence artificielle à la présentation d’une pièce d’identité. Certaines, comme Meta, ont déjà commencé à supprimer des centaines de milliers de comptes jugés non conformes.

Les entreprises du numérique qui ne se plieront pas aux nouvelles règles s’exposent à des sanctions pouvant atteindre 28 millions d’euros, un signal fort envoyé par le gouvernement australien, déterminé à encadrer davantage les géants de la tech. Cette initiative suscite des réactions jusque dans le Pacifique, où la Polynésie s’interroge déjà sur la faisabilité d’un dispositif similaire. Les fournisseurs d’accès locaux soulignent toutefois que seule la plateforme elle-même est en mesure de vérifier l’âge réel des utilisateurs, un processus reposant encore largement sur des déclarations non vérifiées. La décision australienne est suivie de près par plusieurs pays, dont la Nouvelle-Zélande et la Malaisie, qui envisagent d’adopter à leur tour des mesures de protection renforcées. Avec cette loi ambitieuse, l’Australie se positionne ainsi comme un pionnier dans la régulation des réseaux sociaux et la protection de la jeunesse face aux impacts potentiellement nocifs du numérique.