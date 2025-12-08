Université de Carthage : première en Tunisie et 22ᵉ en Afrique au classement UI GreenMetric 2025

L’Université de Carthage occupe la première place au niveau national, le 22ème rang en Afrique et la 688ème position à l’échelle internationale dans le classement mondial sur “l’évaluation de la performance des universités en matière de durabilité” (UI Green Metric World University Ranking 2025) qui inclut 1745 établissements universitaires dans 105 pays, selon un communiqué publié par cette université.

Ce classement mondial est l’un des principaux mécanismes consacré à l’évaluation de la performance des universités dans le domaine de la durabilité, qui se base sur un questionnaire international sur les politiques et pratiques liées à l’énergie, à l’eau, aux déchets, à l’infrastructure et à la mobilité durable, en plus de l’enseignement et la recherche dans les domaines de l’environnement et du développement durable.

Ce classement a introduit, cette année, un nouveau thème intitulé “Renforcement des objectifs de développement durable dans l’enseignement supérieur”, pour encourager les universités dans le monde à améliorer leur contribution dans les domaines environnementaux et sociaux.

L’Université de Carthage a indiqué que cette distinction illustre son engagement à assurer la transition écologique à travers l’adoption de pratiques responsables à l’intérieur des universités et à renforcer la recherche et l’innovation dans les domaines de la durabilité.

Elle confirme la place privilégiée qu’occupe cette université sur la scène internationale et sa capacité à relever les défis climatiques et sociétaux.