Golden Globes : « La voix de Hind » de Kaouther Ben Hania officiellement nominée

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a créé l’événement en annonçant avec enthousiasme, sur ses réseaux sociaux, la nomination de son film « La voix de Hind » aux Golden Globes.

Cette sélection prestigieuse vient couronner le talent et l’audace d’une cinéaste qui ne cesse de porter haut les couleurs du cinéma tunisien sur la scène internationale. Avec émotion et fierté, elle a partagé la nouvelle, saluée par un « Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! » vibrant, symbolisant la joie immense entourant cette reconnaissance mondiale. Une étape majeure pour le film… et un moment de fierté pour toute la Tunisie.