Nice – Angers : Sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

Nice reçoit Angers SCO ce dimanche 7 décembre 2025 à l’Allianz Riviera pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.

Avec 17 points après 14 journées, l’OGC Nice réalise une première partie de saison sans éclat mais solide. Les Aiglons veulent profiter de ce match à domicile pour se rapprocher du top 7. Pour y parvenir, ils devront confirmer leur rigueur collective devant leur public.

Angers en quête de constance

Douzième avec 16 points, Angers SCO affiche un parcours similaire, marqué par des performances irrégulières mais encourageantes.

Heure et diffusion

Date : Dimanche 7 décembre 2025

Horaire : 15h00

Lieu : Allianz Riviera, Nice

Diffusion : Ligue 1+