Naples – Juventus : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Pour la 14ᵉ journée de Serie A, Naples accueille la Juventus ce dimanche 7 décembre 2025 au Stadio Diego Armando Maradona. Le coup d’envoi sera donné à 20h45, et le match sera diffusé en direct sur DAZN.

Naples, deuxième du classement avec 28 points, cherche à confirmer son bon début de saison après trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. La Juventus, septième avec 23 points, reste invaincue sur ses cinq dernières sorties et vise un résultat positif à l’extérieur.

Lors des cinq derniers affrontements, Naples a remporté trois rencontres, la Juventus une seule, et un match s’est soldé par un nul, donnant un léger avantage psychologique aux Napolitains.

Infos pratiques :

Date : 7 décembre 2025

Heure : 20h45

Lieu : Stadio Diego Armando Maradona

Chaîne : DAZN