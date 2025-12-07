Mort d’un nouveau-né à Nabeul : arrestation de la grand-mère !

Une tragédie a secoué la région de Nabeul ce soir, après la découverte d’un nouveau-né sans vie au domicile de sa famille. Les premières investigations ont révélé que la jeune mère, une femme dans la vingtaine transférée à l’hôpital Mohammed Tlatli pour un important saignement, avait accouché chez elle sans en informer ses proches. Les observations du personnel médical ont rapidement suscité des doutes, conduisant à l’alerte des autorités. Sur instruction du ministère public, la grand-mère du nourrisson a été placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête visant à éclaircir les circonstances du drame, tandis que la mère demeure hospitalisée sous surveillance policière renforcée en attendant la poursuite des investigations.