Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le ciel sera nuageux, samedi soir, au nord du pays, avec possibilité de chute de pluies éparses sur les régions côtières. Pour le reste des régions du pays, le temps sera passagèrement nuageux, d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 5 et 9 degrés au nord-ouest et au centre-ouest, et entre 10 et 14 degrés, ailleurs

Le vent soufflera du secteur nord-ouest, avec une vitesse forte près de côtes et sur les hauteurs, et faible à modérée ailleurs. La vitesse du vent dépassera, temporairement, les 60 km/h, sous forme de rafales. La mer sera très agitée.