Tunisie : Prévisions météo du samedi 6 décembre 2025

Le ciel sera, samedi, passagèrement nuageux sur la plupart des régions et parfois densément nuaguex sur le Nord, avec des chutes de pluies éparses sur les régions côtières du Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Nord-Ouest, fort près des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée à localement houleuse. Les températures seront en légère hausse, les maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés sur les hauteurs du Nord et le Centre et entre 16 et 20 degrés ailleurs.