Mondial féminin : la Tunisie bat l’Autriche 27-25 et brille dans le tour principal

La sélection tunisienne féminine de handball a signé une belle performance en s’imposant 27 à 25 face à l’Autriche, dans le cadre des rencontres du groupe C du tour principal du Mondial organisé conjointement en Allemagne et aux Pays-Bas. Grâce à une prestation solide et une grande détermination, les Tunisiennes ont su maîtriser les moments décisifs du match, confirmant ainsi leur progression et leurs ambitions dans cette compétition internationale. Cette victoire offre un précieux élan de confiance à l’équipe nationale pour la suite du tournoi.