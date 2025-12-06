Mahdia : Deux élèves décèdent et deux autres blessés dans un accident de la route

Un accident de la route est survenu samedi matin à Boumerdès, dans le gouvernorat de Mahdia, faisant deux morts parmi les élèves et deux blessés, qui ont été évacués vers l’hôpital Taher Sfar de Mahdia pour recevoir les soins nécessaires.

L’accident s’est produit lorsqu’une voiture légère a percuté un groupe d’élèves qui traversaient la route pour rejoindre le bus scolaire.

Un élève âgé de 12 ans et une lycéenne en deuxième année secondaire sont décédés, tandis que la sœur de cette dernière et leur cousine ont été blessées dans le même accident et sont actuellement admises dans l’hôpital de la région pour recevoir les soins nécessaires.

Les habitants de Boumerdes, ayant bloqué la route reliant leur localité à la délégation d’El Jem pour dénoncer la récurrence de tels accidents, ont appelé les autorités régionales à intervenir en urgence, notamment à travers l’installation de ralentisseurs et de dispositifs d’alerte pour les usagers de la route.

Le gouverneur de Mahdia et le premier délégué se sont rendus sur place pour rencontrer les habitants et prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des piétons, en particulier celle des élèves.