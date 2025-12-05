UGTT : Grève générale annoncée pour le mercredi 21 janvier 2026

La commission administrative de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a décidé d’observer une grève générale le mercredi 21 janvier 2026.

Réunie ce vendredi au siège de l’organisation syndicale, la commission administrative a fixé cette date en application de sa décision de décréter la grève générale en septembre 2024.

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait réitéré jeudi, en marge de la marche organisée à l’occasion de la commémoration du 73e anniversaire de l’assassinat du leader syndical Farhat Hached, l’ouverture de l’Union au dialogue avec le gouvernement.

“Toutefois, l’UGTT ne renoncera pas à la défense du droit syndical, des négociations sociales et des acquis nationaux”, a-t-il soutenu.

Il a également dénoncé le blocage du dialogue et des négociations sociales, notamment après l’adoption par le gouvernement, dans le cadre de la loi de finances 2026, d’une augmentation des salaires dans les secteurs public et privé sans négociations sociales préalables entre l’UGTT, l’UTICA et le gouvernement.