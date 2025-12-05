Tunisie-Journée Mondiale SIDA : Recommandations pour un meilleur dépistage et prise en charge du VIH

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA (le 1er décembre), la Société tunisienne de biologie clinique (STBC) a organisé une manifestation afin de mettre en lumière le rôle des différents intervenants engagés dans la lutte contre ce virus, ainsi que les défis actuels et les perspectives de la lutte en Tunisie.

Selon un communiqué de la STBC, la manifestation a réuni des représentants des structures publiques relevant du ministère de la Santé, des biologistes médicaux, des médecins spécialistes en maladies infectieuses, ainsi que des associations professionnelles et des organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine.

Les recommandations issues de cette manifestation ont porté en particulier sur la nécessité d’améliorer le diagnostic, en adoptant les moyens scientifiques les plus modernes et en introduisant de nouveaux algorithmes pour le dépistage du VIH.

“En effet, un meilleur dépistage permet d’assurer une prise en charge précoce et de réduire les risques de transmission”, souligne la STBC.

Les participants ont également souligné l’importance d’améliorer en permanence la prise en charge thérapeutique et la prévention sachant que le traitement est entièrement pris en charge par le programme national.

Les intervenants ont rappelé que le dépistage du VIH est anonyme et gratuit dans les centres spécialisés et auprès des associations engagées dans la prévention et l’accompagnement des personnes vivant avec le virus, soulignant l’importance de l’utilisation du préservatif.

Les participants ont, par ailleurs, salué la publication, en 2025, de la circulaire interdisant la mention « VIH+ » sur les échantillons ou les dossiers des personnes vivant avec le virus dans les établissements de santé. Une mesure essentielle visant à protéger la dignité et la confidentialité des patients, à réduire la stigmatisation et la discrimination, et qui constitue une avancée importante en matière de respect des droits humains dans le domaine de la santé.

La manifestation a été organisée en partenariat avec le laboratoire de microbiologie de l’hôpital Sahloul de Sousse, la Direction des soins de santé de base, le Programme national de lutte contre le VIH/SIDA, l’unité des laboratoires de biologie médicale du ministère de la Santé, ONU SIDA et le PNUD.