TGM : Trafic Totalement Interrompu ce Week-end pour Travaux sur le Pont Kheireddine (Transtu)

Le trafic du train de la banlieue nord (Ligne Tunis- La Goulette-La Marsa (TGM)) sera complètement interrompu les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025, pour reprendre sur une seule voie le lundi 8 décembre 2025 sur le tronçon compris entre les stations “Tunis Marine” et “La Goulette Casino” et entre les stations “Kheireddine” et “La Marsa Plage”, a annoncé, jeudi, la Société des Transports de Tunis (Transtu).

Cette interruption par les travaux engagés dans le cadre du projet de rénovation du pont du canal “Kheireddine”, explique la société, soulignant que les dessertes de la ligne de bus n° 347 seront renforcées, les 6 et 7 décembre 2025, de 5h du matin à 22 h, à raison d’une desserte toutes les 20 minutes, le samedi, à travers la mobilisation de 6 bus, dont 4 doubles et d’une desserte toutes les 30 minutes, le dimanche, moyennant 4 bus doubles.