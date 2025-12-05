Sidi Bouzid : Succès de deux interventions complexes sur la glande parotide par le Service d’ORL

Le service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) de l’hôpital universitaire à Sidi Bouzid, a réalisé, jeudi, deux interventions chirurgicales spécialisées portant sur la glande parotide sur deux patients, couronnées par le succès.

Les deux patients ont subi, respectivement, une ablation partielle et totale de la glande parotide, selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’hôpital universitaire.

Une autre intervention a été réalisée, hier mercredi, au service de chirurgie orthopédique sur un patient victime d’un accident de la route, une opération qui a consisté à stabiliser les os dans le bas du dos à la suite d’une fracture et d’un déplacement des vertèbres.