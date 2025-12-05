Sécurité sanitaire : vaste opération de l’INSSPA avec des saisies massives dans plusieurs gouvernorats

L’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a mis en place un programme de contrôle intensif à l’occasion de la célébration de la nouvelle année administrative.

Ce programme vise à renforcer le contrôle des locaux et des espaces qui connaissent une forte affluence, tels que les magasins de fabrication et de vente de pâtisserie et confiseries, les magasins de fruits secs, les unités de transformation, de stockage et de commercialisation de la viande de volaille et les grandes surfaces, les hôtels et les restaurants touristiques à travers tout le pays.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la prévention des risques sanitaires et la garantie de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires, à travers la vérification du respect des bonnes pratiques de sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, le contrôle des conditions de livraison des matières premières, de fabrication, de stockage, d’exposition et de transport et pour s’assurer de la non utilisation d’additifs ou de colorants non autorisés et la saisie et la destruction des produits dangereux, en prenant les mesures légales nécessaires contre les contrevenants.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, l’INSSPA a souligné que plusieurs infractions ont été enregistrées dont la saisie de 956 pièces de pâtisserie non conformes aux normes sanitaires et le non-respect des conditions de la chaîne du froid.

Dans le gouvernorat de Tunis, les équipes de l’instance ont saisi environ 4 tonnes de produits alimentaires variés (sauces, pâtes alimentaires, conserves et piments rouges séchés) périmés, en plus de 780 kg de viande rouge impropre à la consommation dans un local anarchique qui ne répond pas aux conditions de sécurité en matière de stockage et de réfrigération.

Dans le gouvernorat de Sfax, 3,2 tonnes de viandes et de volailles impropres à la consommation ont été saisies après avoir constaté des signes de détérioration tels que le changement de couleur.

Dans le gouvernorat de Ben Arous et en coordination avec les unités de la garde nationale à Boumhel, 908 kg de viandes et de produits de volaille ont été saisis qui ont été transportés dans un camion non approprié, en plus de 128 kg supplémentaires en raison du non-respect des règles d’hygiène, ainsi que 1086 kg de produits de volaille conservés dans des conditions non sanitaires.

Les équipes de contrôle ont saisi 229 kg de fromage, 18 kg de viandes transformées (salamis), 4 kg de fromage blanc, 910 cartons de pizza et 200 assiettes, stockés au milieu de déchets.

Dans le gouvernorat de Béja, 1645 kg de foie de boeuf congelé ont été saisis, transportés par un moyen de transport ne disposant pas d’équipements de réfrigération, sans certificat sanitaire de sécurité pour le moyen de transport et sans certificat sanitaire vétérinaire pour le produit.

L’INSSPA a précisé que les campagnes de contrôle se poursuivront durant cette période, appelant tous les intervenants dans le secteur alimentaire à respecter les lois et normes sanitaires.

Elle a également souligné qu’elle prendra des mesures légales contre quiconque mettra en danger la santé des consommateurs.