Ras Jedir : La Douane Saisit Plus de 945 000 Dollars et 14,6 Kg d’Or

Les services douaniers au poste frontière de Ras Jedir ont déjoué une tentative de contrebande d’un montant en devises de 945700 dollars , soit l’équivalent de 2,8 millions de dinars(MD).

Cette somme d’argent a été saisie dans un véhicule qui s’apprêtait à quitter le territoire tunisien, indique la direction générale de la douane dans un communiqué publié vendredi.

Les agents de la douane ont également, saisi 6 lingots d’or pesant 14,6 kg.

Un procès-verbal de détention a été établi à cet effet et le ministère public, après consultation, a autorisé le renvoi du dossier vers les services de sécurité compétents pour poursuivre l’enquête.