Nabeul : Lancement de la distribution d’aides hivernales au profit de 900 familles défavorisées

Le comité de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) à Nabeul vient d’entamer la distribution d’aides au profit de 900 familles défavorisées pour faire face à la vague de froid.

Le coordinateur régional de l’UTSS, Mohamed Braiek, a indiqué à l’Agence TAP que ces aides consistent en 18 mille pièces de vêtements, 1300 paires de chaussures, 1500 couvertures en laine, 220 matelas et 18 tonnes de denrées alimentaires.

Ces aides sont destinées aux familles nécessiteuses dans différentes délégations de Nabeul, a ajouté la même source, notant que l’opération de distribution se poursuivra tout au long des deux prochaines semaines .