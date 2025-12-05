Exploit Médical Tunisie : Arythmie Réfractaire Ablatée par Technique 3D chez un Nourrisson de 34 Jours à La Rabta

Le ministère de la Santé a annoncé, jeudi soir, dans un communiqué, la réalisation d’un exploit médical à l’hôpital universitaire La Rabta, portant sur l’ablation d’une arythmie réfractaire chez un nourrisson grâce à la technique en trois dimensions, reflétant le développement continu de la cardiologie en Tunisie et la capacité des équipes médicales à maîtriser les technologies les plus avancées.

Selon le communiqué, l’équipe du service de cardiologie de l’hôpital a réussi à pratiquer l’ablation d’une arythmie réfractaire chez un nourrisson âgé de 34 jours, à l’aide de la technique de cartographie électro-anatomique en 3D, faisant de lui le plus jeune patient en Afrique du Nord à bénéficier de cette intervention médicale de pointe.

L’intervention a été réalisée par la professeure Sana Ouali, cheffe de l’unité d’électrophysiologie, sous la supervision du professeur Mohamed Sami Mourali, et en coordination avec la professeure Fatma Ouarda, cheffe du service de cardiologie pédiatrique.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’un workshop, de trois jours, dédié pour des ablations d’arythmies réfractaires et à risque faites chez des patients ayant des cardiopathies congénitales complexes et avancées

Au cours de cet atelier, une approche multidisciplinaire a été adoptée, réunissant cardiologie de l’adulte et de l’enfant, anesthésie-réanimation, pharmacie clinique et imagerie médicale, permettant d’assurer un traitement précis, efficace et sécurisé.