Un mémorandum d’entente a été signé, hier mercredi, entre l’Université de Tunis El Manar (UTM) représentée par son président, Moez Chafra et le Réseau arabe pour la créativité et l’innovation (Arab Network for creativity and innovation), représenté par son secrétaire général, Fahd Fayez Al-Amleh.

Selon un communiqué publié jeudi par l’UTM, ce mémorandum d’entente vise à soutenir les initiatives conjointes à travers l’organisation d’activités dans les domaines de la créativité, de l’innovation et de la recherche scientifique, et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération scientifique aux niveaux national et arabe.

Le Réseau arabe pour la créativité et l’innovation est une plateforme régionale œuvrant au renforcement des systèmes d’innovation dans la région arabe en mettant en relation les institutions académiques et de recherche avec les entrepreneurs, afin de faciliter l’échange d’expériences et soutenir les projets et les initiatives innovantes qui contribuent au développement