Tunis : Interdiction totale de fumer sur l’avenue Bourguiba ce samedi

L’avenue Habib Bourguiba s’apprête à vivre, ce samedi 6 décembre, une journée entièrement dédiée à la santé avec l’interdiction totale de fumer dans le cadre de l’événement « Village sportif sain sans tabac ».

Organisée par l’Observatoire national du sport et l’OMS en Tunisie, en collaboration avec plusieurs partenaires publics et privés, cette initiative vise à encourager un mode de vie plus sain sous le slogan « Défendons la santé… souffle après souffle ». Dès 9 heures, le cœur de la capitale vibrera au rythme d’activités sportives variées — du basket au karaté en passant par le badminton et le tennis de table — ainsi que d’ateliers de sensibilisation aux dangers du tabagisme.

Les organisateurs invitent familles, jeunes et seniors à imaginer une avenue Bourguiba sans fumée et à prendre part à cette journée festive, éducative et tournée vers la promotion du bien-être.