Des composantes de la société civile organisent une marche à Tunis

Des courants politiques, des mouvements civils et des organisations de défense des droits humains organisent samedi 6 décembre une marche dans la capitale pour exprimer “le refus de l’injustice et défendre le statut de l’opposition, la liberté d’opinion, d’expression et de la presse, ainsi que l’indépendance de la justice. »

Ces parties estiment, dans une déclaration conjointe publiée jeudi à l’issue d’une rencontre tenue la veille au siège du parti Républicain (Al Joumhouri), que les arrestations visant des hommes politiques, des militants, des journalistes, des blogueurs et autres constituent « une campagne systématique visant à fermer l’espace public, à museler l’opposition et à utiliser les appareils sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires pour asseoir un pouvoir individuel fondé sur la répression ».

Ces composantes, qui se présentent comme des « forces politiques et civiles opposées au processus autoritaire du pouvoir en place et à une tendance à faire taire toute voix critique ou dissidente », ont également décidé d’unir leurs efforts sur le terrain et d’intensifier leurs actions de protestation pacifique, selon la déclaration.

Les signataires y soulignent que leur réunion s’inscrit dans « un contexte politique marqué par la fermeture de l’espace public et un ciblage systématique des différentes voix opposées au pouvoir en place, en particulier après les jugements prononcés en appel dans le cadre de “l’affaire du complot contre la sûreté de l’État ».