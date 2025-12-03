Tunisie : réunion politique urgente au siège du Parti Républicain sur les arrestations récentes

Un climat de concertation politique s’est installé, ce soir, au siège du Parti Républicain Al Joumhouri à Tunis, où se tient une réunion rassemblant plusieurs personnalités politiques, figures des droits humains ainsi que des membres de familles de détenus politiques.

Organisée dans un contexte marqué par une vague d’arrestations liées à l’affaire dite du “complot”, touchant notamment Chaima Issa et l’avocat Ayachi Hammami, cette rencontre vise à définir les prochaines actions communes en défense des droits et des libertés. Malgré les divergences et les tensions passées entre les participants, le Parti Républicain cherche à fédérer les positions et à dégager une vision unifiée face à la situation politique actuelle. Plusieurs acteurs estiment en effet que l’heure est à l’unité et à la mise de côté des différends.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité de récentes mobilisations de rue où diverses figures politiques ont scandé des revendications communes. Une marche de protestation, prévue pour samedi, devrait réunir l’ensemble de ces composantes politiques et droits-de-l’hommistes.