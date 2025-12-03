Tunisie : Prévisions météo du mercredi 3 décembre 2025

Selon les prévisions pour ce mercredi 3 décembre 2025, quelques pluies éparses toucheront l’extrême Sud-Est au lever du jour.

Des nuages passagers concerneront ensuite la plupart des régions, avant de s’épaissir progressivement dans l’après-midi sur les zones occidentales du Nord et du Centre. Ces formations seront accompagnées d’averses temporairement orageuses, parfois abondantes.

Durant la nuit, les précipitations gagneront localement l’Est et le Sud, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Le vent, de secteur Ouest, restera faible à modéré, puis se renforcera légèrement l’après-midi sur la région de Serrat et le golfe de Gabès.

La mer sera peu agitée, devenant agitée à Serrat et dans le golfe de Gabès.

Les températures enregistreront une légère baisse.