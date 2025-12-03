Taekwondo : Moataz Ifaoui offre une nouvelle médaille à la Tunisie aux Mondiaux U21

Le taekwondo tunisien continue de briller sur la scène internationale grâce à la belle performance de Moataz Ifaoui. Engagé dans la catégorie des moins de 87 kg aux Championnats du monde U21 à Nairobi, l’athlète tunisien a décroché une méritoire médaille de bronze.

Après un parcours solide, il s’est incliné en demi-finale face au Sud-Coréen Yang Ji sur les scores de 0-3 puis 4-5. Le titre mondial a finalement été remporté par le Kazakh Biparis Kaplan, vainqueur de Yang Ji en finale. Cette nouvelle distinction vient renforcer la dynamique positive du taekwondo national, puisqu’elle survient peu après la médaille de bronze obtenue par Ifaoui aux Jeux de la Solidarité islamique tenus à Riyad.