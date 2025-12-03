Manouba : 131 nouveaux enfants admis dans les établissements de la petite enfance

La commission régionale chargée de l’admission des enfants dans les établissements de la petite enfance à Manouba a validé l’intégration d’un nouveau groupe de jeunes bénéficiaires.

Parmi eux, 131 enfants ont été admis, dont huit présentant un trouble du spectre autistique léger (TSA), dans le cadre des programmes de promotion et d’intégration de la petite enfance.

Avec cette nouvelle session d’admissions, le nombre d’enfants issus de familles en situation de précarité et bénéficiant du programme “Raoudhetna fi Houmetna” atteint désormais 310 enfants, répartis sur 40 jardins d’enfants dans les différentes délégations du gouvernorat.

Par ailleurs, 23 enfants sont actuellement intégrés dans le cadre du programme dédié aux enfants avec trouble du spectre de l’autisme, accueillis dans 11 établissements.

Présidée au siège du gouvernorat par le premier délégué, Rachad Samaâli, la commission a examiné les dossiers proposés à l’intégration, en présence de la chargée de la gestion du commissariat régional de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Imen Bel Cheikh, ainsi que des autres membres de la commission.

Ces programmes ciblent les enfants âgés de 3 à 5 ans, issus de familles à faible revenu, démunies ou sans soutien familial, en les orientant vers des jardins d’enfants agréés proches de leur lieu de résidence.

Les frais d’accueil sont entièrement pris en charge par le commissariat régional, pour une période pouvant atteindre neuf mois par an, reconductible sur trois années.

Lors de la réunion, les participants ont souligné l’importance de renforcer la coordination entre les acteurs pour permettre à un nombre maximal d’enfants d’accéder à l’éducation préscolaire.

Ils ont rappelé que ces programmes favorisent le développement global des enfants, stimulent leurs compétences et offrent aux enfants présentant un trouble du spectre autistique un cadre propice à l’interaction et à l’autonomie.