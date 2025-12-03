Décembre 2025 : la Tunisie dans le top mondial des destinations pour Noël et le Nouvel An

La Tunisie confirme son ascension sur la scène touristique internationale, se hissant parmi les destinations les plus prisées pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, selon Travel and Tour World (TTW).

Porté par la richesse de ses paysages, la diversité de son patrimoine culturel et un rapport qualité-prix particulièrement attractif, le pays attire de plus en plus les voyageurs en quête d’expériences authentiques et abordables. Désignée “étoile montante du tourisme en Afrique”, la Tunisie rejoint le classement des meilleures destinations festives aux côtés des États-Unis, de la Chine ou encore de la Grèce.

Le développement des infrastructures, l’essor de l’écotourisme, des escapades sahariennes aux stations balnéaires modernes, renforcent cette dynamique positive et positionnent 2025 comme une année prometteuse pour le tourisme tunisien.