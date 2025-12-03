Crise sanitaire à Gaza : plus de 16 500 patients attendent une évacuation sanitaire

Un appel a été lancé par Médecins Sans Frontières (MSF) à la communauté internationale pour la réception de dizaines de milliers de la population de Gaza, gravement malades ou blessés du fait de la guerre génocidaire sioniste, soulignant que ces derniers nécessitent une évacuation sanitaire urgente, rapportent, mercredi, des médias.

“Les besoins sont immenses”, a souligné le coordinateur des évacuations médicales depuis Gaza pour l’organisation humanitaire, Hani Isleem, affirmant que le nombre de personnes prises en charge par des pays tiers jusqu’à présent ne représente qu’une goutte d’eau.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que plus de 8 000 patients ont été évacués de la bande de Ghaza depuis le début de l’agression sioniste le 7 octobre 2023.

Mais plus du double, soit plus de 16 500 patients, attendent encore d’être évacués pour être soignés hors du territoire palestinien.

S’exprimant au siège de MSF à Genève après avoir accompagné vers la Suisse un groupe d’enfants de Ghaza gravement malades ou blessés, M. Isleem a expliqué que ces chiffres ne prenaient en compte que les patients officiellement inscrits, et que le nombre réel de patients en attente était beaucoup plus élevé.

“Nous estimons qu’il est trois à quatre fois supérieur”, a-t-il alerté.

À ce jour, plus de 30 pays ont accueilli des patients gazaouis. L’Italie a accueilli la plupart des patients en Europe, soit plus de 200. En novembre, la Suisse a accueilli un total de 20 enfants en deux vagues, avec plusieurs dizaines d’accompagnants.

Parmi les enfants, âgés de deux mois à 16 ans, que M. Isleem a accompagnés la semaine dernière, figuraient quatre bébés atteints de graves malformations cardiaques congénitales, ainsi que des enfants atteints de cancer et d’autres nécessitant une chirurgie orthopédique complexe.

Sans cette évacuation, nombre d’entre eux n’auraient pas survécu, a-t-il souligné.

M. Isleem a déploré que malgré la dégradation de la situation sanitaire à Gaza, le rythme des évacuations médicales reste au ralenti.

Au départ, environ 1 500 patients étaient évacués chaque mois, mais après la fermeture par l’entité sioniste du point de passage de Rafah vers l’Égypte en mai 2024, la moyenne mensuelle est tombée à environ 70.

Par ailleurs, plus de 900 personnes sont décédées en attendant une évacuation sanitaire depuis Ghaza depuis octobre 2023, un chiffre que M. Isleem considère comme sous-estimé.