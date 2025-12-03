Affaire du “complot” : Les avocats de Tunis créent une commission pour suivre le dossier d’Ayachi Hammami

Le conseil de l’Ordre régional des avocats de Tunis a annoncé mercredi la création d’une commission spéciale pour suivre le dossier de l’avocat Ayachi Hammami, arrêté mardi dans le cadre de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État ».

La commission sera chargée du suivi juridique, procédural et médiatique du dossier, ainsi que de l’état de santé de Hammami, en grève de la faim depuis son arrestation.

À l’issue d’une réunion extraordinaire, le conseil a également décidé de boycotter, durant tout le mois de décembre, plusieurs chambres criminelles de première instance et d’appel, affirmant y avoir constaté des « violations procédurales » portant atteinte aux droits de la défense.

Ce boycott débutera lundi, dans une première phase, avant une éventuelle suspension « définitive ».

Le conseil a convoqué ses membres à une assemblée générale jeudi à 11h00 à la Maison de l’avocat pour présenter les derniers développements du dossier et définir les prochaines actions professionnelles.

Il a par ailleurs indiqué avoir saisi le bâtonnier de l’Ordre national des avocats, l’appelant à organiser une conférence nationale afin d’unifier les positions face aux évolutions judiciaires.

Ayachi Hammami avait été arrêté après son signalement en état de recherche, en exécution d’un jugement définitif de la Cour d’appel dans l’affaire du « complot ».

Vendredi dernier, cette même juridiction avait prononcé des peines allant de 10 à 45 ans de prison contre les accusés détenus, et de 5 à 35 ans pour ceux en liberté, dans une affaire impliquant depuis février 2023 des personnalités politiques, des avocats, d’anciens responsables et des sécuritaires.

Hammami a été condamné à cinq ans de prison et deux ans de surveillance administrative.